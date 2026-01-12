La Piscina Municipal de Bolulla entra en su recta final tras la firma del replanteo de la tercera fase

El Consistorio ha dado esta semana un paso decisivo hacia la finalización de la Piscina Municipal con la firma del replanteo de la tercera y última fase del proyecto, culminando así un proceso que acerca definitivamente a su conclusión una infraestructura largamente esperada por el municipio durante más de 30 años. Si todo continúa según lo previsto, este próximo verano la Piscina Municipal de Bolulla podrá estar lista para su disfrute.

Esta firma del replanteo supone el inicio efectivo de la fase final de un proyecto ambicioso que permitirá completar una instalación clave para el ocio, el deporte y el bienestar de vecinos, vecinas y visitantes. Actualmente, las obras se encuentran finalizando la fase 2, en la que ya se puede observar cómo las dos piscinas están prácticamente terminadas.

El alcalde de Bolulla, Adrián Martínez, ha señalado que la zona del río y sus baños naturales ya forman parte del día a día de vecinos y visitantes, y que así con la futura Piscina Municipal se amplían las opciones de ocio y disfrute para todos.

La Piscina Municipal se convertirá en una infraestructura estratégica que vendrá a complementar una zona ya muy apreciada por la población local y por quienes visitan el municipio.

El entorno ofrece además otros atractivos como la Font de la Reñiñosa y distintas rutas de senderismo. Destaca la Ruta del Agua, que puede enlazarse con una ruta circular de aproximadamente tres horas de duración, que asciende hasta el Castillo Morisco y desciende por zonas de barranco señalizadas y adecuadas, accesibles para cualquier persona habituada al senderismo.