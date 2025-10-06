Durante las intervenciones policiales se descubrió una plantación de marihuana en una finca situada a las afueras de Villajoyosa, y se comprobó que uno de los acusados estaba especializado en el tráfico de sustancias sintéticas, como anfetamina y ketamina.
Piden entre cuatro y siete años de prisión para cinco hombres acusados de tráfico de drogas en Villajoyosa
Los encausados se dedicaban a la compraventa de sustancias estupefacientes y actuaban como intermediarios en operaciones relacionadas con la venta de marihuana