Piden entre cuatro y siete años de prisión para cinco hombres acusados de tráfico de drogas en Villajoyosa

Los encausados se dedicaban a la compraventa de sustancias estupefacientes y actuaban como intermediarios en operaciones relacionadas con la venta de marihuana

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Durante las intervenciones policiales se descubrió una plantación de marihuana en una finca situada a las afueras de Villajoyosa, y se comprobó que uno de los acusados estaba especializado en el tráfico de sustancias sintéticas, como anfetamina y ketamina.

