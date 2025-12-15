La UE permitirá a la flota del Mediterráneo pescar un total de 143 días en el año 2026

La eurodiputada Leire Pajín señaló que se trató de una negociación “mucho más compleja” que en años anteriores, debido a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, que partía de una base muy restrictiva de apenas 9,7 días anuales.

Desde la Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa no consideran el acuerdo un éxito y aseguran que no protege ni al Mediterráneo ni a los profesionales del sector. Miguel Solbes, patrón mayor de la cofradía, reclama la adopción de medidas reales que permitan a los pescadores vivir dignamente de su trabajo.

Además, a partir del 10 de enero de 2026 se endurecerá de manera significativa el control y el régimen sancionador. La nueva normativa obligará a los pescadores a realizar, antes de entrar a puerto, una estimación del peso de todas las especies capturadas desde el primer kilo.