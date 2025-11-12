El parque de la Senda de Villajoyosa cuenta con nuevos juegos infantiles y una zona biosaludable

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, explicó que, “con esta actuación, cumplimos con la demanda de contar con más zonas para los más pequeños, pero también con elementos biosaludables que tienen muy buena acogida”. El parque de la Senda se localiza entre las calles Quintana, Azorín y Gabriel Miró y cuenta con 3.150 metros cuadrados de superficie.

Este espacio cuenta ahora con tres áreas lúdicas: una zona de juegos (con juegos inclusivos); otra infantil de mayor tamaño y una de elementos para ejercicios biosaludables con tres elementos para realizar diferentes ejercicios.