Benidorm licita el contrato para la instalación de placas fotovoltaicas en el parking disuasorio de Poniente ubicado en la confluencia de las avenidas Puerto Rico y República Argentina. El presupuesto base asciende a 615.222 euros y el plazo de las obras se ha fijado en cuatro meses. Las placas pueden generar 462.840 KWh anuales y conllevarán una reducción de emisiones de más de 214 toneladas de CO2

Esta intervención se enmarca en la actuación número 4 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 ‘Verde Benidorm’ y cuya ejecución de obras seen el ámbito del citado PSTD 2023. El consistorio obtuvo una subvención para esta actuación al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, componente 14, inversión 1, submedida 2 del PRTR, en la convocatoria extraordinaria de 2023. La aprobación del proyecto tuvo lugar el pasado mes de junio.