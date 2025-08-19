Benidorm licita el contrato para la instalación de placas fotovoltaicas en el parking disuasorio de Poniente ubicado en la confluencia de las avenidas Puerto Rico y República Argentina. El presupuesto base asciende a 615.222 euros y el plazo de las obras se ha fijado en cuatro meses. Las placas pueden generar 462.840 KWh anuales y conllevarán una reducción de emisiones de más de 214 toneladas de CO2Esta intervención se enmarca en la actuación número 4 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 ‘Verde Benidorm’ y cuya ejecución de obras se financiará con fondos Next Generation en el ámbito del citado PSTD 2023. El consistorio obtuvo una subvención para esta actuación al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, componente 14, inversión 1, submedida 2 del PRTR, en la convocatoria extraordinaria de 2023. La aprobación del proyecto tuvo lugar el pasado mes de junio.
