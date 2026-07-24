La Nucía

El Palau dels Esports estrenará cafetería en breve

La edil de Deportes informa sobre la ejecución de una zona de cafetería en las instalaciones del Palau dels Esports

Onda Cero Marina Baixa

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El Palau dels Esports estrenará cafetería en breve
El Palau dels Esports estrenará cafetería en breve | Onda Cero Marina Baixa

El Palau dels Esports Vila d’Altea ofrecerá en breve un servicio de cafetería, del que hasta el momento no disponía. Así lo ha informado la responsable municipal de Deportes, Sara Soler, quien ha dado a conocer los detalles del proyecto, cuya ejecución acaba de iniciar.

“El proyecto para de adecuación y puesta en funcionamiento de una cafetería, ubicada en la zona de entrada al Palau d'Esports, contempla la remodelación de los espacios existentes; la adaptación de las instalaciones eléctricas y de fontanería; la instalación de sistemas de ventilación y extracción; mejoras en protección contra incendios; así como el equipamiento y mobiliario necesario para garantizar el correcto funcionamiento del servicio”. Explica Soler.

El proyecto, que ha sido licitado a la empresa ‘Frami’, tiene un presupuesto de 160.325€ y el plazo de ejecución de las obras es de dos meses. Según los detalles aportados por la concejala de Deportes.

“Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa mejorando las instalaciones deportivas municipales y los servicios que se ofrecen en ellas a deportistas, clubes y usuarios del Palau dels Esports”. Ha concluido Sara Soler.

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