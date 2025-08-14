EMERGENCIAS

Ola de calor extrema y riesgos por incendios durante el puente de agosto en la comarca

La Marina Baixa afronta el puente de agosto bajo una intensa ola de calor y riesgo de incendios forestales hasta el lunes

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Consellería ha recordado que la Generalitat Valenciana ha establecido una alerta por riesgo de incendios forestales para el fin de semana y principios de la semana que viene.

En la visita que el conseller de emergencias Juan Carlos Valderrama hizo esta semana a Villajoyosa recordó la necesidad de que estos días, especialmente, todos los municipios tienen que estar vigilantes ante cualquier situación que se pueda dar, prohibir hacer fuego en zonas forestales o el uso de herramientas o máquinas en estas zonas porque pueden ocasionar un incendio, además de la imprescindible colaboración ciudadana para “vigilar por si hay humo o un conato en zona forestal y poder avisar rápidamente a los servicios de emergencia para que puedan actuar a la mayor brevedad posible”.

