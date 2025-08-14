Ola de calor extrema y riesgos por incendios durante el puente de agosto en la comarca

Consellería ha recordado que la Generalitat Valenciana ha establecido una alerta por riesgo de incendios forestales para el fin de semana y principios de la semana que viene.

En la visita que el conseller de emergencias Juan Carlos Valderrama hizo esta semana a Villajoyosa recordó la necesidad de que estos días, especialmente, todos los municipios tienen que estar vigilantes ante cualquier situación que se pueda dar, prohibir hacer fuego en zonas forestales o el uso de herramientas o máquinas en estas zonas porque pueden ocasionar un incendio, además de la imprescindible colaboración ciudadana para “vigilar por si hay humo o un conato en zona forestal y poder avisar rápidamente a los servicios de emergencia para que puedan actuar a la mayor brevedad posible”.