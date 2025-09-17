Educación

Las obras del Tercer Colegio de La Nucía comenzarán en octubre

La inversión de esta infraestructura educativa será de unos 8,5 millones de euros

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

El futuro centro escolar está ubicado en la avenida Sorolla y contará con 2 aulas de 2 años, 6 aulas de Infantil y 12 de primaria, con capacidad para 490 alumnos.

Este tercer colegio supondrá una inversión de 8,5 millones de euros y se prevé que se finalice el último trimestre de 2026. El Tercer Colegio de Infantil y Primaria de La Nucía contará con un edificio aislado de dos plantas desarrollado en varios módulos. Además, dispondrá de gimnasio y un gran comedor con cocina propia, al tiempo que tendrá espacios al aire libre con 2 pistas polideportivas. En total, podría acoger a 490 alumnos. Su especial ubicación hará que muchos estudiantes puedan ir a este nuevo cole andando, eliminando muchos buses escolares, lo que supondrá un gran ahorro para la Generalitat en transporte escolar.

Además, desde el consistorio ha dado a conocer a partir del próximo lunes 22 de septiembre se cierra el “Parque Can” de la calle Sorolla- Benlliure de La Nucía, ya que en estos solares va a construirse el Tercer Colegio de Infantil y Primaria de La Nucía.

