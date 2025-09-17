Las obras del Tercer Colegio de La Nucía comenzarán en octubre

El futuro centro escolar está ubicado en la avenida Sorolla y contará con 2 aulas de 2 años, 6 aulas de Infantil y 12 de primaria, con capacidad para 490 alumnos.

Este tercer colegio supondrá una inversión de 8,5 millones de euros y se prevé que se finalice el último trimestre de 2026. El Tercer Colegio de Infantil y Primaria de La Nucía contará con un edificio aislado de dos plantas desarrollado en varios módulos. Además, dispondrá de gimnasio y un gran comedor con cocina propia, al tiempo que tendrá espacios al aire libre con 2 pistas polideportivas. En total, podría acoger a 490 alumnos. Su especial ubicación hará que muchos estudiantes puedan ir a este nuevo cole andando, eliminando muchos buses escolares, lo que supondrá un gran ahorro para la Generalitat en transporte escolar.

Además, desde el consistorio ha dado a conocer a partir del próximo lunes 22 de septiembre se cierra el “Parque Can” de la calle Sorolla- Benlliure de La Nucía, ya que en estos solares va a construirse el Tercer Colegio de Infantil y Primaria de La Nucía.