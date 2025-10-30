Las obras del nuevo Sondeo de Rotes de La Nucía comenzarán la próxima semana

El pasado mes de junio tras 42 años de uso el “Pou de Rotes” de La Nucía quedó inutilizado al colapsar y quedar cegado su sondeo. Esto hizo que las comunidades de regantes y diferentes riegos del municipio se quedaran sin agua para regar la huerta en plena sequía y verano. Desde el consistorio en colaboración con las comunidades de regantes se buscó una solución, que ha sido realizar un nuevo sondeo, junto al actual, y se inició todo el proceso administrativo que ahora ha llegado a su fin. Obra que será realizada por la consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Esta mañana se ha realizado una reunión de coordinación entre Comunidades de Regantes, Consellería de Agricultura y Ayuntamiento para el inicio de las obras del con un plazo aproximado de 2 meses. Escuchamos a Oscar Pagés, jefe del Servicio de Regadíos de la Consellería de Agricultura

A partir de 2026 los regantes de La Nucía podrán de nuevo abastecerse de este pozo, clave el regadío de la huerta y también para el suministro de agua potable