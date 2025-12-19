Obras en marcha en Finestrat, l’Alfàs del Pi y Villajoyosa para mejorar calles y movilidad

En Finestrat, la vía verde para peatones y ciclistas que conectará la Cala con el bulevar comercial entra en su recta final. La actuación, incluye la renovación del asfaltado en la Avenida Finestrat, trabajos que culminan esta semana.

En l’Alfàs del Pi también se ultiman los trabajos de asfaltado en la prolongación de la calle Rosa dels Vents. Este proyecto, con una inversión de 146.000 euros, permitirá mejorar la conectividad de la zona e incluye infraestructuras para telefonía, fibra óptica y alumbrado público inteligente.

Por su parte, en Villajoyosa el Mercat Municipal también se encuentra en fase de asfaltado de las calles del entorno.