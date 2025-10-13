Las obras del Casal Fester de La Nucía comenzarán con la instalación del ascensor

Esta mañana han comenzado de las obras del Casal Fester- Museu de la Festa de La Nucía, con la firma del acta de comprobación del replanteo del proyecto de accesibilidad del edificio. Este proyecto de rehabilitación contempla la instalación de un ascensor, un aseo accesible y la mejora accesibilidad del edificio histórico. El proyecto tendrá una inversión de 150.000 euros, y cuenta con una subvención del 45% de la Generalitat Valenciana, el otro 55% será aportado por el Ayuntamiento de La Nucía. El plazo de ejecución de las obras es de dos meses, por lo que se prevé la finalización de esta a finales de noviembre.

Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

El edificio del futuro “Casal Fester” de La Nucía es una casa centenaria de La Nucía (Casa Boquilles) situada en la plaça Major. En la actuación se tratará de conservar al máximo la fachada exterior y fisionomía del edificio, ya que se trata de una casa catalogada como “Bien de Relevancia Local”.