Las obras del Anillo-Bulevar Verde de Finestrat avanzan con una inversión de 1,8 millones de euros

Dentro de la transformación que está experimentando en estos últimos años el casco histórico otra obra clave que avanza a muy buen ritmo es el Anillo-Bulevar verde de La Penya. Esta actuación permitirá crear una plataforma paralela a la carretera CV-767 que pasa por debajo de La Penya para generar una acera y un carril bici que enlazará el casco urbano con la zona deportiva de La Foia. De esta manera, Finestrat sigue avanzando en materia de movilidad sostenible al facilitar el tránsito peatonal y ciclista por esta vía.

A su vez, se instalará una red de canalización de aguas pluviales para evitar las inundaciones en la zona cuando llueve torrencialmente y otra red para evacuar aguas residuales de la zona Este del casco urbano. “Estamos aquí visitando las obras del Bulevar peatonal de La Penya”, señaló la alcaldesa, Nati Algado, en su visita junto al concejal de Obras, Guillermo Lloret y el Ingeniero de Obra Civil, Óscar Llorca. “Unas obras que suponen una inversión de 1’8 millón €, de los cuales 1 millón es aportado desde fondos europeos y lo demás por el Ayuntamiento. Esta actuación va a consistir en dotar de este enclave tan particular de un carril peatonal y un carril ciclista, además de todas las obras subterráneas tan importantes como son las pluviales. Sin duda, esta actuación va a cambiar de manera clave la estética de La Penya y muy pronto, vecinos y turistas vamos a poder disfrutar de este enclave tan singular de manera peatonal y en bici, con total seguridad”.

La previsión es que esta obra, con un plazo de ejecución de 12 meses, esté finalizada antes de verano. “Así vecinos, vecinas y turistas podrán disfrutar de este recorrido peatonal por debajo de La Penya, donde hasta ahora la acera era inexistente”. “Insistimos, por tanto, en fomentar la movilidad sostenible y en poner en valor una imagen muy icónica como son las casas colgantes sobre la Penya”.