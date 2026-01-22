Urbanismo

La obra en la calle Cervantes de Villajoyosa comienza en la zona sur y ya se está desviando el tráfico por la Avenida Marina Baixa

La vía está cortada al paso de vehículos en sentido al centro urbano desde esta semana y mientras duren los trabajos

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Ya han comenzado en Villajoyosa las obras de la calle Cervantes unos trabajos que permitirán hacer esta vía accesible al paso peatonal y ampliar la red de carriles bici

La actuación llevará aparejada cortes y desvíos de tráfico y se ha iniciado en la zona sur y ya se está desviando el tráfico por la Avenida Marina Baixa

La remodelación de la calle Cervantes se centrará en un nuevo trazado para peatones y bicicletas y que tiene un presupuesto de unos 650.000 euros

La actuación se está realizando a cabo en el margen sur de dicha calle, en el tramo comprendido entre la rotonda del Paradís hasta la futura rotonda de la avenida de Altea.

