La obra en la calle Cervantes de Villajoyosa comienza en la zona sur y ya se está desviando el tráfico por la Avenida Marina Baixa

Ya han comenzado en Villajoyosa las obras de la calle Cervantes unos trabajos que permitirán hacer esta vía accesible al paso peatonal y ampliar la red de carriles bici

La actuación llevará aparejada cortes y desvíos de tráfico y se ha iniciado en la zona sur y ya se está desviando el tráfico por la Avenida Marina Baixa

La remodelación de la calle Cervantes se centrará en un nuevo trazado para peatones y bicicletas y que tiene un presupuesto de unos 650.000 euros

La actuación se está realizando a cabo en el margen sur de dicha calle, en el tramo comprendido entre la rotonda del Paradís hasta la futura rotonda de la avenida de Altea.