El Consorci Mare presenta su nuevo Servicio de Educación Ambiental

Las actuaciones abarcan acciones en los ecomóviles, islas ecológicas, playas, el Complejo Ambiental de El Campello y un escape room ambiental. Con una duración de la campaña de dos meses y el año pasado se rondó los cinco mil participantes para este año las previsiones son mucho mayores, como explica José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

Para lograr una mayor eficacia, se ha realizado un análisis previo de los 52 municipios consorciados, con el fin de adaptar la planificación a cada realidad local y llegar así a los cerca de 430.000 habitantes del área de gestión. El objetivo principal de este servicio es sensibilizar a la población, al alumnado de los centros educativos y al tejido asociativo sobre la importancia de una adecuada gestión de los residuos desde el origen, fomentando así un consumo responsable y sostenible