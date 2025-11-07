patrimonio histórico

Nuevo diagnóstico para el pecio Bou Ferrer, joya arqueológica submarina de Villajoyosa

Un equipo de arqueólogos retoma las inmersiones en el yacimiento subacuático para evaluar su estado de conservación y planificar futuras acciones de protección y estudio

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa

Nuevo diagnóstico para el pecio Bou Ferrer, joya arqueológica submarina de Villajoyosa
Nuevo diagnóstico para el pecio Bou Ferrer, joya arqueológica submarina de Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

Desde finales de octubre, un equipo especializado de arqueólogos realiza una serie de inmersiones en el pecio Bou Ferrer con el objetivo de elaborar un diagnóstico actualizado sobre el estado del yacimiento. Los trabajos permitirán valorar la conservación tanto de los restos del barco romano como de la estructura de protección que los resguarda, además de identificar posibles alteraciones y definir medidas futuras para su preservación. Esta nueva campaña cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Villajoyosa y la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Universidad de Alicante y el Club Náutico de la localidad.

El Bou Ferrer, situado a tan solo un kilómetro de la costa y declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica, es el único pecio con esta distinción en la Comunidad Valenciana. Tras la última intervención en 2019, el yacimiento permanece bajo la vigilancia del GEAS de la Guardia Civil y la supervisión periódica de las autoridades competentes. Este proyecto de diagnóstico refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Villajoyosa con la conservación de su patrimonio histórico y con la recuperación de las visitas guiadas para buceadores, que en su día convirtieron al Bou Ferrer en un referente internacional del turismo cultural submarino.

