Nuevo alumbrado eficiente para el Paseo de las Estrellas de l’Alfàs con fondos Next Generation

L’Alfàs del Pi continúa avanzando en la modernización y mejora del frente litoral del municipio con la ejecución de un proyecto de eficiencia energética en el alumbrado público del Paseo de las Estrellas, las obras están presupuestadas en 106.000 euros y tienen prevista su finalización el próximo mes de octubre. Escuchamos a Toni Such, concejal de urbanismo de Alfaz

Los puntos de luz están dotados de sistemas inteligentes de control y regulación que permitirán adaptar el nivel de iluminación a las necesidades reales, optimizando el consumo eléctrico y reduciendo el impacto ambiental.

Se trata de una intervención incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023, con la que se renueva completamente el sistema de iluminación del Paseo, mejorando su eficiencia energética y reduciendo la huella de carbono.

L’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones europeas correspondientes a los Planes de sostenibilidad turística en destino 2022 y 2023, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

