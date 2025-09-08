La nueva normativa de la Conselleria de Sanitat refuerza la protección de profesionales sanitarios en la Marina Baixa y toda la Comunitat Valenciana

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del País Valencià ha valorado positivamente la reciente modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que busca blindar la protección de los profesionales sanitarios frente a agresiones.

Esta actualización, que afecta a centros de toda la región, también tiene impacto directo en hospitales y centros de salud de la Marina Baixa, donde se implementarán medidas para reforzar la seguridad del personal, agilizar los procedimientos sancionadores y tipificar de manera más clara las conductas de violencia.