Nueva isla ecológica del Consorci Mare en Bolulla

El presidente del Consorci, José Ramón González de Zárate, ha firmado en Bolulla con su alcalde Adrián Martínez un convenio de colaboración y ha podido ver de primera mano la instalación de esta nueva isla ecológica que los vecinos del municipio encontrarán en el cruce de la Avinguda Marina Baixa con la Carretera de Callosa (CV-715).

En esta instalación, se pueden depositar residuos como aerosoles, pinturas y disolventes, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas y tubos fluorescentes, maderas y metales.

Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

Con esta isla, los vecinos de Bolulla podrán separar hasta 11 fracciones de residuos, las 6 que incluye la isla más los 5 contenedores viarios, sin salir de su municipio.