Movilidad y Transporte

La nueva concesión de autobuses de la Marina Baixa mejora ratios y frecuencias para más de 200.000 vecinos de la comarca

Callosa d’en Sarrià acoge la presentación de la nueva concesión de autobuses para la Marina Baixa, un contrato que supone una renovación integral del servicio para los más de 200.000 vecinos de la comarca

Marina Baixa

Marina Baixa

La Generalitat Valenciana pone en marcha este transporte público de viajeros por la carretera CE-711 que conecta los municipios de la Marina Baixa y supone una mejora de ratios y frecuencias. Escuchamos al conseller Vicente Martínez Mus

La concesión de la Marina Baixa tendrá un coste anual para la Generalitat Valenciana de 3.186.000 euros. Y contará con una dotación mínima de 50 vehículos que realizarán aproximadamente 3.128.000 kilómetros anuales y 219.310 expediciones al año. La nueva concesión de transporte supone una renovación integral del servicio con el objetivo de favorecer el trasvase de viajes hacia el transporte público y mejorar la conectividad territorial.

Callosa, La Nucía, y Polop de la Marina tienen nuevas conexiones directas con la zona costera de L’Albir y Altea y con el Hospital de la Marina Baixa, donde además se incrementa una expedición y se evita la entrada en Benidorm, lo que reduce tiempos de desplazamiento. También se refuerza el servicio con Benidorm Centro, alcanzando 31 expediciones, y se mejora la conexión entre los propios núcleos urbanos mediante la prolongación de la línea directa. Una mejora evidente para todos los municipios que han mostrado su apoyo a esta presentación con una amplia presencia

En el caso de La Vila Joiosa, el servicio con el Hospital y Benidorm se incrementa hasta 32 expediciones en temporada baja y 42 en temporada alta, ampliando la cobertura tanto para residentes como para visitantes.

