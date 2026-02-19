La nueva concesión de autobuses de la Marina Baixa mejora ratios y frecuencias para más de 200.000 vecinos de la comarca

La Generalitat Valenciana pone en marcha este transporte público de viajeros por la carretera CE-711 que conecta los municipios de la Marina Baixa y supone una mejora de ratios y frecuencias. Escuchamos al conseller Vicente Martínez Mus

La concesión de la Marina Baixa tendrá un coste anual para la Generalitat Valenciana de 3.186.000 euros. Y contará con una dotación mínima de 50 vehículos que realizarán aproximadamente 3.128.000 kilómetros anuales y 219.310 expediciones al año. La nueva concesión de transporte supone una renovación integral del servicio con el objetivo de favorecer el trasvase de viajes hacia el transporte público y mejorar la conectividad territorial.

Callosa, La Nucía, y Polop de la Marina tienen nuevas conexiones directas con la zona costera de L’Albir y Altea y con el Hospital de la Marina Baixa, donde además se incrementa una expedición y se evita la entrada en Benidorm, lo que reduce tiempos de desplazamiento. También se refuerza el servicio con Benidorm Centro, alcanzando 31 expediciones, y se mejora la conexión entre los propios núcleos urbanos mediante la prolongación de la línea directa. Una mejora evidente para todos los municipios que han mostrado su apoyo a esta presentación con una amplia presencia

En el caso de La Vila Joiosa, el servicio con el Hospital y Benidorm se incrementa hasta 32 expediciones en temporada baja y 42 en temporada alta, ampliando la cobertura tanto para residentes como para visitantes.