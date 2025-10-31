La Nucía soterra 1 kilómetro de línea eléctrica entre las urbanizaciones Panorama e Hibiscus

Este próximo mes de noviembre finalizarán las obras del soterramiento de la línea aérea de media tensión eléctrica que discurre entre las urbanizaciones Panorama e Hibiscus de La Nucía y pasaba por encima de las casas. Tras años de peticiones por parte del Ayuntamiento de La Nucía y los vecinos de estas zonas residenciales, finalmente Iberdrola ha accedido a realizar esta actuación que eliminará las siete torres existentes de media tensión, el soterramiento de la línea eléctrica (1km) y la mejora del suministro eléctrico. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Este soterramiento de la nueva línea discurre por las calles Trinidad, Haití, Uruguay y Ecuador de La Nucía. Además, también ha supuesto la renovación y modernización de los CT, lo que junto al nuevo cableado (de más calidad) mejora el suministro eléctrico de la zona. Actualmente, una vez ejecutada y entroncada la nueva línea subterránea, se está procediendo a eliminar la antigua línea aérea de media tensión y las 7 torres (apoyos), muchas de ellas ubicadas dentro de parcelas. Esto mejorará el impacto visual, ya que pasaba por encima de las casas, muy cerca de los tejados. Escuchamos a Pedro Rivas, responsable de Unidades técnicas de Distribución de Iberdrola en Benidorm