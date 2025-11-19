Protección Animal

La Nucía realiza obras de mejora en el Refugio de Animales a petición de la Protectora, entidad que gestiona este espacio

Este mes de noviembre el Refugio Municipal de Animales de La Nucía ha cumplido 19 años de vida

Estas obras han supuesto una inversión municipal de 3.000 euros y han consistido en la reparación del vallado y en la instalación de un pavimento especial antideslizante en diferentes espacios. Desde su puesta en marcha en 2006 se han realizado 8 ampliaciones y 25 actuaciones de mejora en el Refugio de Animales de La Nucía. Escuchamos a Belén Nuñez, pta. Protectora Animales

Esta actuación ha consistido en la reparación de los pavimentos en diferentes espacios del recinto, tras su gran uso durante 19 años. Este cambio a pavimento especial, no deslizante hará que sea una zona más segura para las personas voluntarias de la Protectora de Animales que baldean y limpian a diario todos los espacios del Recinto de Animales de LA Nucía.

Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Este mes de noviembre el Refugio Municipal de Animales de La Nucía ha cumplido 19 años de vida (2006-2025). Un Refugio construido por el Ayuntamiento de La Nucía en un recinto municipal en la partida de Rotes y gestionado desde su apertura en noviembre de 2006 por la Sociedad Protectora de Animales de La Nucía.

