La Nucía realiza obras de mejora en el Refugio de Animales a petición de la Protectora, entidad que gestiona este espacio

Estas obras han supuesto una inversión municipal de 3.000 euros y han consistido en la reparación del vallado y en la instalación de un pavimento especial antideslizante en diferentes espacios. Desde su puesta en marcha en 2006 se han realizado 8 ampliaciones y 25 actuaciones de mejora en el Refugio de Animales de La Nucía. Escuchamos a Belén Nuñez, pta. Protectora Animales

Esta actuación ha consistido en la reparación de los pavimentos en diferentes espacios del recinto, tras su gran uso durante 19 años. Este cambio a pavimento especial, no deslizante hará que sea una zona más segura para las personas voluntarias de la Protectora de Animales que baldean y limpian a diario todos los espacios del Recinto de Animales de LA Nucía.

Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Este mes de noviembre el Refugio Municipal de Animales de La Nucía ha cumplido 19 años de vida (2006-2025). Un Refugio construido por el Ayuntamiento de La Nucía en un recinto municipal en la partida de Rotes y gestionado desde su apertura en noviembre de 2006 por la Sociedad Protectora de Animales de La Nucía.