La Nucía presenta las bases de adjudicación de las 12 viviendas municipales para jóvenes

Esta mañana Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Urbanismo, han presentado las bases de adjudicación del concurso de las 12 viviendas para jóvenes, sitas en el carrer Serra Grossa de La Nucía

La Nucía |

Los adosados están ubicados en el carrer Serra Grossa en la urbanización La Colina. En esta legislatura, el Ayuntamiento de La Nucía tiene previsto poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial. Estas son las primeras 12 que se construirán durante los próximos dos años. El alcalde también ha destacado el precio asequible de estas viviendas que será "desde los 166.934,25€ hasta los 222.430,50€, dependiendo de la superficie y número de habitaciones". Son de 2 o 3 habitaciones y la superficie total de la casa. El presupuesto base de licitación irá desde los 166.934,25 € hasta los 222.430,50 €. Hay 8 viviendas por un precio entre 166.934,25 €-166.994,25 €, 2 viviendas de 174.674,50 €, 1 vivienda de 221,164,75 € y 1 vivienda de 222.430,50 €.

Podrán ser personas beneficiarias de las 12 viviendas para jóvenes de La Nucía aquellas personas mayores de edad que cumplan los siguientes requisitos: tener un máximo de 35 años en el momento de presentar la solicitud y que se trate de su primera vivienda y tener la condición de familia monoparental o tener a su cargo personas mayores.

