La Nucía obtiene 12 adosados que destinará a “Viviendas para Jóvenes”

Con el objetivo de dar cumplimiento a la “declaración de utilidad pública” de la promoción, ubicada en el carrer Serra Grossa, en la urbanización La Colina, se han obtenido estas viviendas de Protección Pública (VPP) que pasan al “Patrimonio Municipal de Suelo”. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

El ayuntamiento también dará a conocer los requisitos y la documentación que los interesados pueden presentar para optar a estas viviendas, así como la forma de adjudicarlas. Este es el primer paso de diferentes que va a dar esta legislatura en promoción de viviendas para jóvenes en La Nucía. Escuchamos de nuevo al alcalde Bernabé Cano

En esta legislatura el Ayuntamiento de La Nucía tiene en proyecto poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), estas son las primeras 12.