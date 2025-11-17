La Nucía licita por 1,8 millones la reapertura de la piscina climatizada tras más de un año cerrada

La Nucía ha puesto en marcha la licitación, por un importe de un millón ochocientos mil euros, para reactivar la piscina climatizada de la Ciudad Deportiva Camilo Cano, cerrada desde el verano de 2024. El Ayuntamiento rescindió entonces el contrato con la anterior concesionaria alegando incumplimientos, y desde ese momento la instalación no ha vuelto a abrir sus puertas.

El nuevo contrato tendrá una duración de cinco años, y contempla una primera fase de tres meses de obras de reparación, a contar desde la firma del acta de replanteo.

El pliego incluye la gestión y explotación de la piscina cubierta y del balneario–spa, así como las cuatro salas de tatami, el gimnasio del pabellón anexo, la cafetería con terraza exterior y la sala de peluquería del edificio. También recoge la reforma, adecuación, conservación y mantenimiento de todas estas instalaciones.