La Nucía invierte 110.000 € en la puesta “a punto” de los centros escolares

Además de las obras de mejora también se han habilitado dos aulas: una en el Colegio Muixara y otra en el Colegio Sant Rafel

La Nucía |

De cara al inicio del curso escolar 2025-2026, se han realizado diferentes actuaciones en: Colegio Público Muixara, Colegio Público Sant Rafael, l’Escola Infantil El Bressol y el Instituto de La Nucía. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

En todos los centros educativos se ha realizado revisión y mantenimiento de fontanería, electricidad, poda y jardinería, limpieza general del centro y especial de los patios e imbornales, pintura, cerrajería y repaso del vallado exterior. Y se han habilitado dos aulas: una en el Colegio Muixara y otra en el Colegio Sant Rafel.

