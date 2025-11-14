La Nucía inicia las obras del nuevo sondeo del Pozo de Rotes

Hace 5 meses que las comunidades de regantes y diferentes riegos del municipio se quedaron sin agua para regar la huerta en plena sequía y verano. Desde el Ayuntamiento de La Nucía en colaboración con las comunidades de regantes se buscó una solución, que ha sido realizar un nuevo sondeo, junto al actual, y se inició todo el proceso administrativo que ahora ha llegado a su fin, con el inicio de las obras por parte de la Dirección General del Agua de la consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana.

La obra tendrá un plazo de ejecución de dos meses, por lo que a comienzos de 2026 los regantes del municipio podrán volver a abastecerse de este pozo, fundamental tanto para el regadío de la huerta como para el suministro de agua potable.

"Se acordó hacer un nuevo sondeo paralelo al existente, ya que la situación era muy complicada en la huerta nuciera. Gracias a la Dirección del Agua de la Consellería de Agricultura será una realidad, calculamos 2 meses de ejecución de obra, por lo que a principios del próximo año entrará en funcionamiento y suministrará agua a la Comunidad de Regantes y los vecinos de La Nucía. Esta perforación va a llegar a 100 metros de profundidad, totalmente vertical. Una vez finalizada se colocará una tubería de fundición y el motor y de esta forma podremos extraer el agua tan necesaria para la huerta nuciera y el consumo humano” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.