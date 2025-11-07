fiestas

La Nucía celebra sus fiestas patronales en honor al ‘Santíssim Sagrament’ y ‘Sant Rafel’ del 14 al 16 de noviembre

El programa, presentado hoy por la Comisión de Fiestas, incluye numerosos actos religiosos, culturales y festivos dirigidos a todos los públicos

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

Uno de los momentos más destacados llegará el sábado 15 de noviembre, cuando se conmemorará el 293 aniversario de la fundación de la parroquia de La Nucía.

El domingo 16 de noviembre, día de Sant Rafel, se celebrará otro de los eventos más esperados: la tradicional carrera de los costaleros de Sant Rafel, que recorren más de un kilómetro por las empinadas calles del casco antiguo, desde la iglesia de la plaça Major hasta la ermita del santo. Y como novedad este año, se incluye una mascletà nocturna que se disparará a las 21:00 horas en el parking del Planet.

