La Nucía adjudica la construcción del tercer colegio por ocho millones y medio de euros

En junio se sacó a licitación la obra del nuevo edificio para el tercer colegio de La Nucía, una infraestructura escolar demandada desde hace años por el consistorio

Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

En el colegio se impartirán clases de Infantil y Primaria con el fin de aliviar los centros actuales, ya que las aulas han sobrepasado el número de alumnos previstos. El edificio contará con dos plantas, dos aulas de niños de dos años, seis de infantil y 12 de primaria.

Además, dispondrá de gimnasio y comedor para 400 comensales en dos turnos y con cocina propia, al tiempo que tendrá espacios al aire libre con pistas polideportivas. En total, podría acoger a 490 alumnos.

El proyecto prevé un edificio aislado de dos plantas desarrollado en varios módulos. Su ubicación está situada en la parcela 22 del Plan Parcial 20 de la Avenida Sorolla nº 9, detrás del supermercado Aldi. Según consta en la documentación, contará con dos aulas de niños de dos años, seis de Infantil y 12 de Primaria. Además, dispondrá de gimnasio y comedor para 400 comensales en dos turnos y con cocina propia, al tiempo que tendrá espacios al aire libre con pistas polideportivas. En total, podría acoger a 490 alumnos.

La financiación corre a cargo de la Conselleria de Educación tal y como consta en la resolución de diciembre de 2022 con el Plan Edificant. En su previsión de anualidades contemplan que en 2023 se inviertan 100.000 euros; en 2024 otros 300.000 euros; en 2025 incluyen otros 3,7 millones de euros más, dejando el grueso para el 2026 con 3.983.724,69 euros.