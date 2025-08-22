La Nucía actúa contra los vertidos ilegales y sanciona a los autores

Tras varias jornadas de vigilancia en zonas sensibles del término municipal, la policía local de La Nucía ha procedido a la identificación del autor de un vertido ilegal. Esta acción forma parte de la campaña de prevención de vertidos que está llevando a cabo para proteger el entorno y garantizar la salud pública. El completo sistema de cámaras de La Nucía y los controles aleatorios son algunas de las herramientas de la policía para detectar a los que hacen estos vertidos ilegales.

Escuchamos a Pepe Cano, concejal de Emergencias de La Nucía

La Nucía cuenta con una serie de canales y servicios para que los vecinos y vecinas puedan depositar esos enseres y productos de los que se quieran deshacer. Escuchamos a Pepe Cano

Y desde el departamento de Emergencias hacen una valoración muy positiva y sin incidencias reseñables en materia de seguridad durante las fiestas de La Nucía que acabaron esta semana.