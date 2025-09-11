EDUCACIÓN

La Nucía abre la matrícula para la Escuela de Adultos 2025-2026

Este curso 2025-2026 como novedad, el centro podrá examinar y certificar oficialmente hasta el nivel B1 de valenciano y el A2 de español para extranjeros.

La Nucía abre la matrícula para la Escuela de Adultos 2025-2026
La Nucía abre la matrícula para la Escuela de Adultos 2025-2026

Merche Herreiz, profesora de la Escuela de Adultos, nos detalla los cursos de este año: "La oferta formativa que tenemos para este nuevo curso, dentro de la educación reglada, por un lado, tenemos la FPA, que es la formación inicial para personas adultas, que se corresponde con la primaria. Además, también de educación secundaria, tenemos los dos niveles de ESPA I y ESPA II"

Todos estos cursos de la “Escuela de Adultos” van dirigidos a mayores de 18 años. Se trata de cursos gratuitos cuyo único importe es la matrícula, durante el resto del año no se realizará ningún abono más. La inscripción puede realizarse durante todo el mes de septiembre en el edifico de Escoles Municipals en horario de 10 a 16 horas, de lunes a viernes.

