Pleno Investidura

Nati Algado será investida como alcaldesa mañana viernes, es la primera mujer en asumir la alcaldía de Finestrat

Este viernes 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Ayuntamiento de Finestrat tendrá lugar el pleno de investidura de la alcaldesa, Nati Algado

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Después de la renuncia de Juanfran Pérez Llorca como Alcalde, tras su elección como Presidente de la Generalitat, mañana se celebra el pleno de elección de alcalde/esa, además de la entrada de Salvador Martínez Vaño como concejal por el grupo municipal popular.

A la sesión plenaria se espera la asistencia del President de la Generalitat Valenciana y ex alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca y el Presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez.

El pleno de investidura se celebrará en la 1ª planta de la casa consistorial se habilitarán pantallas en el exterior del mismo salón de plenos para seguir la sesión.

Cabe recordar que la corporación municipal del Ayuntamiento finestrense está constituida por 11 ediles del grupo municipal popular y 2 del grupo municipal socialista.

Con esta investidura, Nati Algado se convertirá en la primera mujer que llega a la Alcaldía de Finestrat.

