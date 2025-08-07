Nacen varias decenas de ejemplares de tortuga boba en la playa de Levante de Benidorm

La playa de Levante de Benidorm vivió anoche un momento único: el nacimiento de varias decenas de tortugas boba. En torno a la medianoche, la Policía Local y el 112 recibieron varios avisos de personas que se encontraban en el Paseo de Levante, alertando de la presencia de ejemplares muy pequeños de tortuga caminando por la arena, a la altura de la avenida de Madrid número 26.

30 de los ejemplares fueron liberados en la cala del Ti Ximo, mientras que otros 7 han sido trasladados a l’Oceanogràfic

En el operativo desarrollado durante la noche han intervenido Policía Local, el guarda rural del Ayuntamiento y personal de l’UV, Oceanogràfic y la ONG Xaloc