Municipios de la Marina Baixa se benefician de una subvención de LABORA para fomentar el empleo

Esta ayuda, dirigida a ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes o en riesgo de despoblación, permitirá la contratación de alrededor de 650 personas desempleadas en toda la Comunitat Valenciana. En total, 262 ayuntamientos se han beneficiado de esta iniciativa, nueve de ellos pertenecientes a la comarca de la Marina Baixa.

El importe global de la subvención asciende a 13 millones de euros, de los cuales 51.000 euros se destinarán a cada uno de los municipios de la Marina Baixa.

El objetivo de este programa es fomentar el empleo local, favorecer el arraigo de la población y dinamizar las zonas rurales.

LABORA ha publicado en su página web las instrucciones y criterios de selección del personal que será contratado a través de esta ayuda.