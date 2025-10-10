Los municipios de la Marina Baixa activan el CECOPAL y ponen en marcha iniciativas para alertar a la población

Este episodio meteorológico ha dado inicio, según las previsiones de AEMET, a las 10.00 horas de hoy viernes. Ayer hacia las tres de la tarde se recibía esa alerta de protección civil en los móviles de los vecinos y ciudadanos que vivimos en la zona de la alerta roja.

El aviso rojo son precipitaciones importantes, en corto periodo de tiempo, por ello se recomienda tomar las máximas precauciones.

Esta mañana a las 7.35 horas se alertaba al CICU de un accidente de moto en la partida Cap Blanc de Altea. Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad SVB. El equipo médico del SAMU ha realizado al motorista diversas maniobras de soporte vital avanzado hasta que ha logrado estabilizarle. Posteriormente, el herido de 50 años de edad ha sido trasladado por politraumatismo al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa en la ambulancia del SAMU.

Por su parte Benidorm activó anoche el sistema de alertas a la población a través de la red municipal de pantallas. El ayuntamiento refuerza la señalización de barrancos y zonas inundables y pide a la ciudadanía que evite zonas de riesgo y desplazamientos innecesarios.

Los diferentes municipios de la Marina Baixa han llevado a cabo las reuniones de su CECOPAL, dispositivos especiales de emergencias con refuerzos de las Policías locales y de los servicios técnicos.

Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana de Villajoyosa, Jaime Santamaría

En Alfaz del Pi entre otras se había decretado la no celebración del mercadillo de los viernes

Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana de Alfaz del Pi, Toni Such

Algunas de las recomendaciones de los ayuntamientos son: la suspensión de la actividad lectiva en centros educativos, suspensión de las actividades deportivas tanto interiores como exteriores, suspensión de las actividades programadas en edificios municipales, cierre de la circulación en barrancos, ramblas y alrededores, entre otras.