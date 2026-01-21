Municipios como La Vila Joiosa, Altea y Benidorm consolidan su atractivo en FITUR

Benidorm cierra el año con datos históricos que confirman su fortaleza como destino turístico líder. Más de tres millones de viajeros y más de 16 millones de pernoctaciones avalan un modelo consolidado, con mercados clave como Reino Unido, España y Portugal. Estos resultados tienen un reflejo directo en la economía local, con una tasa de paro por debajo del 10 % y una elevada satisfacción de los visitantes. La capacidad de mantener ocupaciones cercanas al 80 % incluso en invierno demuestra el éxito de la desestacionalización, situando a Benidorm como un destino sólido, competitivo y preparado para afrontar 2026 con optimismo pese a la incertidumbre internacional.

La Vila Joiosa atraviesa un momento especialmente dulce en materia turística, con un crecimiento sostenido y una decidida apuesta por el turismo deportivo. El municipio será protagonista en 2026 con la celebración de una etapa de La Vuelta Ciclista a España, que partirá desde la Vila hasta el Alto de Aitana, y con la organización del Campeonato del Mundo ICF Canoe Ocean Racing, que reunirá a más de 700 palistas de todo el mundo. Para el alcalde, Marcos Zaragoza, estos eventos no solo refuerzan la imagen internacional del municipio, sino que generan un importante impacto económico y consolidan a la ciudad como un destino activo y dinámico durante todo el año.

Altea ha reforzado su posicionamiento turístico apostando de forma clara por la accesibilidad universal y la diversificación de su oferta. Su presencia en Fitur y la promoción internacional en mercados como el finlandés confirman esta estrategia, basada en un modelo inclusivo y sostenible. La edil de Turismo, Xelo González, ha destacado iniciativas pioneras como la comunicación turística en lengua de signos y la formación específica para comercios y servicios. Además, Altea se reivindica como un pueblo de mar más allá de la playa, con deportes náuticos y una intensa agenda cultural que permiten disfrutar del municipio los doce meses del año.