El mexicano Del Toro y la francesa Ferrand-Prévot personifican el firme paso hacia la igualdad en el ciclismo del Critérium y Gran Fondo La Nucía

La segunda edición del Critérium de La Nucía y Gran Fondo La Nucía se disputarán los días 18 y 19 de octubre en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Ambas citas ciclistas se han presentado en el Edifici dels Esports y en ella se reunirán algunas de las mejores estrellas actuales del pelotón internacional y leyendas históricas del ciclismo ante miles de aficionados de toda España.

La cita del sábado 18 de octubre ya ha confirmado la participación de estrellas como el mexicano Isaac del Toro, revelación del ciclismo mundial, y la francesa Pauline Ferrand-Prévot, actual campeona del Tour de Francia y la París-Roubaix. Además, en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones a la lista de nombres ilustres del ciclismo actual e histórico que desembarcarán en La Nucía el próximo mes de octubre.

También se ha oficializado el regreso al critérium de una de las pruebas que más encendió los ánimos de la afición el pasado año: ‘El duelo’. El seis veces campeón de España de rallys (y único piloto que ha ganado ese certamen con vehículos de tracción delantera, trasera y total), Miguel Fuster, repetirá como retador de los mejores ciclistas del mundo después de que el año pasado y al volante del Citroën con el que Sébastien Loeb se proclamó campeón del mundo, se midiera a Mathieu van der Poel y Alejandro Valverde.

El domingo 19 de octubre se celebrará el Gran Fondo La Nucía, que este año presenta un recorrido totalmente renovado diseñado por Miguel Induráin. Serán 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo acumulado, con salida y meta en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. El trazado incluirá ascensiones emblemáticas como la Sierra de Aitana y el Coll de Rates, este último con un tramo de cronoescalada para que cada participante pueda medir sus fuerzas y buscar su mejor registro.

La ruta atravesará algunos de los enclaves más representativos de la provincia de Alicante, como Finestrat —punto decisivo del Mundial de 1992 que ganó Gianni Bugno, participante del Critérium el año pasado, y en el que Miguel Induráin terminó sexto—, Relleu, Fageca, Famorca, Castell de Castells, Tárbena, Callosa d’en Sarrià o Polop de la Marina. Un recorrido que combina dureza, belleza paisajística y referencias históricas del ciclismo. En otras palabras, una auténtica oda al ciclorturismo.