obras

Tras meses de parón, arrancan las obras de rehabilitación del puente del río Amadorio en Villajoyosa

Después de casi un año de retrasos y replanteamientos técnicos, hoy, 26 de enero de 2026, se reanudan las obras de rehabilitación del puente de la calle Cervantes, sobre el cauce del río Amadorio. El Alcalde Marcos Zaragoza firma el inicio de las obras que cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto de 858.387 euros

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Tras meses de parón, arrancan las obras de rehabilitación del puente del río Amadorio en Villajoyosa
Tras meses de parón, arrancan las obras de rehabilitación del puente del río Amadorio en Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa anunció inicialmente que el pasado 24 de enero se modificaría el tráfico con motivo del inicio de las obras de rehabilitación del puente de la calle Cervantes, sobre el río Amadorio. Sin embargo, durante el desarrollo de los trabajos, en el mes de abril de 2025, surgieron problemas estructurales no documentados hasta el momento.

Según los informes técnicos, estas deficiencias podrían estar relacionadas con una intervención realizada en la década de los años cincuenta, lo que obligó a replantear por completo la solución constructiva prevista inicialmente. Tal y como marca la normativa vigente, y ante la existencia de un posible riesgo estructural, las obras fueron paralizadas en el mes de junio para redactar un nuevo proyecto técnico que garantizara la seguridad de la infraestructura.

Puente río Amadorio
Puente río Amadorio | Onda Cero Marina Baixa

Tras varios meses de estudio y redacción del nuevo proyecto, hoy lunes, 26 de enero de 2026, se inician oficialmente las obras con la firma del acta de replanteo. El presupuesto total asciende a 858.387 euros y, según ha informado el consistorio, se irá comunicando de forma progresiva cualquier desvío o modificación del tráfico durante la ejecución de los trabajos.

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha señalado que la ampliación del tablero del puente del río Amadorio es uno de los proyectos de mayor envergadura previstos para este año. Ha destacado que esta actuación permitirá mejorar de forma notable la accesibilidad y la seguridad, además de modernizar la escena urbana de la zona.

Zaragoza ha reconocido que las obras generarán molestias, pero ha subrayado que el resultado final será un puente más seguro y adaptado a las necesidades actuales, con aceras de hasta 2,4 metros de ancho para los peatones, “lo que se merecen los vecinos y vecinas de Villajoyosa”, ha afirmado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer