Tras meses de parón, arrancan las obras de rehabilitación del puente del río Amadorio en Villajoyosa

El Ayuntamiento de Villajoyosa anunció inicialmente que el pasado 24 de enero se modificaría el tráfico con motivo del inicio de las obras de rehabilitación del puente de la calle Cervantes, sobre el río Amadorio. Sin embargo, durante el desarrollo de los trabajos, en el mes de abril de 2025, surgieron problemas estructurales no documentados hasta el momento.

Según los informes técnicos, estas deficiencias podrían estar relacionadas con una intervención realizada en la década de los años cincuenta, lo que obligó a replantear por completo la solución constructiva prevista inicialmente. Tal y como marca la normativa vigente, y ante la existencia de un posible riesgo estructural, las obras fueron paralizadas en el mes de junio para redactar un nuevo proyecto técnico que garantizara la seguridad de la infraestructura.

Puente río Amadorio | Onda Cero Marina Baixa

Tras varios meses de estudio y redacción del nuevo proyecto, hoy lunes, 26 de enero de 2026, se inician oficialmente las obras con la firma del acta de replanteo. El presupuesto total asciende a 858.387 euros y, según ha informado el consistorio, se irá comunicando de forma progresiva cualquier desvío o modificación del tráfico durante la ejecución de los trabajos.

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha señalado que la ampliación del tablero del puente del río Amadorio es uno de los proyectos de mayor envergadura previstos para este año. Ha destacado que esta actuación permitirá mejorar de forma notable la accesibilidad y la seguridad, además de modernizar la escena urbana de la zona.

Zaragoza ha reconocido que las obras generarán molestias, pero ha subrayado que el resultado final será un puente más seguro y adaptado a las necesidades actuales, con aceras de hasta 2,4 metros de ancho para los peatones, “lo que se merecen los vecinos y vecinas de Villajoyosa”, ha afirmado.