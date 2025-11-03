La mesa portuaria de Villajoyosa analiza nuevos proyectos para el desarrollo del puerto

Durante el encuentro se han abordado diversos temas relacionados con el funcionamiento y la gestión del puerto, así como propuestas para mejorar la escena urbana, centradas en la modernización del alumbrado, el pavimento y las zonas ajardinadas.

El alcalde, Marcos Zaragoza, explicó que también se ha puesto sobre la mesa la búsqueda de soluciones para los espacios actualmente sin uso, como el Varadero, y ha anunciado que se comenzará a estudiar nuevas posibilidades de inversión a futuro para darles una segunda vida.