puertos

La mesa portuaria de Villajoyosa analiza nuevos proyectos para el desarrollo del puerto

Se ha celebrado la segunda reunión con el objetivo de analizar los proyectos pendientes para impulsar el desarrollo del puerto de la localidad

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La mesa portuaria de Villajoyosa analiza nuevos proyectos para el desarrollo del puerto
La mesa portuaria de Villajoyosa analiza nuevos proyectos para el desarrollo del puerto | Onda Cero Marina Baixa

Durante el encuentro se han abordado diversos temas relacionados con el funcionamiento y la gestión del puerto, así como propuestas para mejorar la escena urbana, centradas en la modernización del alumbrado, el pavimento y las zonas ajardinadas.

El alcalde, Marcos Zaragoza, explicó que también se ha puesto sobre la mesa la búsqueda de soluciones para los espacios actualmente sin uso, como el Varadero, y ha anunciado que se comenzará a estudiar nuevas posibilidades de inversión a futuro para darles una segunda vida.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer