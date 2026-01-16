Más de 350 agentes, oficiales y jefes de la Policía Local, junto a representantes del sector turístico de ámbito nacional se reunen en el I Forode l’Alfàs

Al encuentro han asistido el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques; así como la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado. También han estado presentes concejales de Emergencias de la comarca, como Pepe Cano, de La Nucía, y Jesús Carrobles, de Benidorm, entre otros

Durante la apertura del foro, el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha destacado los excelentes datos turísticos de 2025, que sitúan a la provincia de Alicante en torno a los cinco millones de visitantes. Escuchamos a Arques.

A lo largo de la jornada se han abordado cuestiones de gran relevancia, como las necesidades del sector turístico en materia de seguridad, el papel estratégico de la Policía Local en la seguridad turística y aspectos prácticos relacionados con la ocupación y las viviendas turísticas. En este contexto, Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, ha señalado que la situación actual no puede continuar tal y como está.

Durante todo el Foro responsables políticos y mandos de policía local han reflexionada en torno a la importante relación entre los cuerpos de seguridad y los vecinos y turistas, ya que es la policía en este caso local, los que son los primeros en esa relación como expresa el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez