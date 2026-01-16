Más de 24.400 usuarios utilizan la red de ecoparques móviles del Consorci Mare durante 2025

La red de ecoparques móviles del Consorci Mare se consolida como un servicio clave para la gestión de residuos, con una alta participación ciudadana y más de medio millón de kilos recogidos a lo largo del último año.

Más de 24.400 usuarios han utilizado la red de ecomóviles del Consorci Mare durante el año 2025, lo que ha permitido recoger más de 511.000 kilos de residuos. Se trata del primer año en el que la red ha funcionado a pleno rendimiento, con las siete instalaciones móviles visitando de forma regular los 52 municipios que integran el consorcio.

Entre los residuos más depositados destacan los voluminosos, que representan el 31 por ciento del total, seguidos de las maderas, con casi un 14 por ciento, y los grandes electrodomésticos, que suponen algo más del 8 por ciento.

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, ha destacado que la red de ecomóviles está ya plenamente consolidada y cuenta con una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía.

En cuanto a la Marina Baixa, casi 10.000 usuarios pertenecen a este Consorci. Desde el Consorci Mare señalan además que los meses de mayor uso del servicio se concentran durante el verano y el otoño, coincidiendo con un aumento de población y actividad.