Más de 20.000 participantes en la campaña de educación ambiental del Consorci Mare

Una de las novedades ha sido las acciones diseñadas para el aula, como el escape room ambiental, una innovadora propuesta itinerante que se ha realizado en distintos institutos y colegios de los 52 municipios.

También se han realizado acciones incluyendo puntos informativos en espacios naturales y a pie de calle y el acompañamiento a los ecoparques móviles y las islas ecológicas consorciados, para explicar a la ciudadanía su correcto uso en la separación de residuos. Además se han realizado visitas guiadas al Complejo Ambiental de El Campello, donde centros educativos, asociaciones y colectivos han podido ver de primera mano el camino que hacen los residuos del contenedor gris y marrón hasta que son valorizados.