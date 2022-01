LIBROS

Marta Perea pone voz a los 'Silencios de mujer'

En Más de uno Marina Baixa conversamos con Marta Perea, profesora de geografía e historia a alumnos de secundaria y bachiller, que acaba de publicar su primera novela: Silencios de mujer. Una obra que habla sobre las mujeres porque considera que no es fácil ser mujer, no la ha sido nunca y no lo es ahora, y "porque además las mujeres tenemos la mala costumbre de guardar muchos silencios, nos aconstumbrados a callar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros hartazgos... y quería poerle voz a esos silencios"