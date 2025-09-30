TIEMPO

La Marina Baixa pasa a alerta amarilla tras un día de alerta naranja por lluvias

La comarca se encuentra en alerta amarilla durante la jornada de hoy, tras haber estado en alerta naranja ayer y esta misma mañana debido a las intensas precipitaciones

Se esperan en la Marina Baixa intervalos nubosos con lluvia, aunque las cantidades registradas han sido moderadas. Villajoyosa y Benidorm han sido los municipios que más lluvias han acumulado en la comarca, aunque de forma escasa en comparación con otras ciudades de Alicante como Elche y Torrevieja, que han superado los 40 litros por metro cuadrado.

Afortunadamente, no se han reportado incidentes significativos en la comarca durante el período de alerta naranja. Además, estas lluvias han tenido un efecto positivo en los embalses locales. El pantano Amadorio ha aumentado su volumen hasta los 15,8 hectómetros cúbicos, frente a los 12,5 registrados la semana pasada. En Guadalest, el nivel del agua se sitúa actualmente en 13 hectómetros cúbicos.

