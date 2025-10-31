La Marina Baixa, clave en el plan de modernización del TRAM presentado por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

La Generalitat anunciaba un plan destinado a mantener, modernizar y ampliar la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana durante los próximos cinco años con una inversión total de 840 millones de euros

En el caso del TRAM d’Alacant, la mejora del servicio pasa por la incorporación de nuevos tranvías y por la ejecución de diversas actuaciones en la Marina Baixa, especialmente entre las estaciones de Hospital Vila, Altea y Benidorm, para reforzar las actuales líneas 1 y 9. Escuchamos a Alfonso Novo, gerente de Ferrocarrils de la Generalitat.

Además, recordamos que, tal y como informamos esta semana, antes de que finalice el año se instalará un ascensor en el apeadero del Hospital de La Vila para mejorar la accesibilidad al centro hospitalario.

