Marcos Zaragoza, alcalde de Vilajoyosa recibe a los niños y niñas saharauis que pasan las vacaciones en familias de acogida

Las estancias de estos cinco menores forman parte del programa “Vacances en pau” que organiza la Coordinadora de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Cada año, los pequeños saharauis que pasan el verano con las familias de acogida de la asociación vilera visitan el Ayuntamiento y son recibidos por el Alcalde días antes de marcharse de nuevo a su país de origen.

Dos niñas y un niño procedentes del Sahara han visitado el Ayuntamiento de Villajoyosa. Los menores están pasando unos días de vacaciones durante los meses de julio y agosto con familias de acogida.

Jadiya, de 11 años, es la cuarta vez que pasa unas semanas en España con la misma familia; Abas, de 10 años, es la primera vez que viaja; y Mula, de 9 años, es el segundo año que realiza este viaje.

