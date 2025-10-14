Obras

En marcha las obras de la Vía Verde de Finestrat para peatones y ciclistas y que conectará La Cala con el Bulevar comercial

Esta actuación tiene una inversión de medio millón de euros y un plazo aproximado de ejecución de seis meses

Las obras de la Vía Verde cuentan con una subvención de 375.000 euros de fondos europeos a través de Fundación Ferrocarriles Españoles. Una subvención que solo han logrado 10 municipios de toda España. El resto estará sufragado por el ayuntamiento de Finestrat. El plazo aproximado de ejecución es de 6 meses.

El objetivo de esta vía para peatones y ciclistas es potenciar la movilidad sostenible entre estos dos núcleos de población de Finestrat. Una vía de 1’5 km de longitud que se propone como alternativa al tráfico rodado y que también conectará con la estación del TRAM.

La actuación está en marcha y abarca varias vías: Avenida Finestrat, Avenida Picasso, carrer Nou d’octubre, paso inferior N-332 y carrer Cantabria donde se encuentran superficies comerciales del área comercial de Finestrat.

