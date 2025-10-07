servicios sociales

La Mancomunidad Marina Baixa aprueba definitivamente su primera Relación de Puestos de Trabajo

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publica la primera RPT, que redefine la estructura, funciones y condiciones laborales del personal de la entidad

El pasado 30 de septiembre se publicó de manera definitiva la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Mancomunidad Marina Baixa, tras la aprobación unánime de los nueve municipios mancomunados en el pleno del 9 de julio.

El presidente de la Mancomunidad, Andrés Molina, ha destacado que esta medida permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, tanto en aspectos salariales como organizativos, y ajustar funciones, tareas y responsabilidades a la nueva estructura.

Actualmente, la plantilla de la Mancomunidad está compuesta por 14 trabajadores y trabajadoras, quienes se beneficiarán de esta modernización y reordenación interna.

