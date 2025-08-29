El lunes se abre el plazo de la subvención de “Transporte Estudiantes 24-25” de La Nucía al que se destinan 85.000 euros

Esta “Subvención del Transporte Universitario, Bachiller y FP (Básico, Medio y Superior) correspondiente al curso 2024-2025 del Ayuntamiento de La Nucía, pueden solicitarla también los estudiantes universitarios de Masters, UNED y privadas. Este año como novedad se realizará en un único pago, al finalizar el curso.

Esta ayuda económica va de 200 a 400 euros por estudiante, según el lugar de estudio. El plazo de presentación de solicitudes es desde el 1 de septiembre al 15 de octubre, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía donde también se pueden encontrar las bases.

Los requisitos para poder optar a esta subvención es estar empadronad@ en La Nucía y estar matriculad@ en una universidad público o privada, tanto en Grado, Máster o UNED; o estar matriculado en un instituto público. No podrán optar a la subvención los alumnos de secundaria que estén utilizando los autobuses de la Generalitat o Ayuntamiento.