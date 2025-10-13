Las lluvias intensas del puente apenas mejoran la emergencia hídrica de los pantanos de la Marina Baixa

Según los datos actualizados en la web embalses.net y la Confederación Hidrográfica del Júcar, el nivel de agua embalsada apenas ha variado respecto al mes pasado.

En el Amadorio, con una capacidad total de 15,8 hectómetros cúbicos, el volumen actual es de 1,88 hm³, lo que supone apenas una mejora de 0,01 hm³ respecto a finales de septiembre. Esto equivale a un 10,4% de su capacidad, un porcentaje prácticamente igual al de semanas anteriores.

Por su parte, el embalse de Guadalest, que puede almacenar hasta 13 hm³, se mantiene en 3,36 hm³, sin variación respecto al registro anterior. Su nivel sigue en torno al 25,8% de llenado, confirmando que las lluvias no han sido suficientes para aliviar la situación de sequía que atraviesa la comarca.