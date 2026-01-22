TRAM

La Línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, es la segunda más utilizada de toda la red del TRAM d´Alacant

TRAM d’Alacant facilitó la movilidad de 19 millones de usuarios en 2025

La Línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, alcanzó 3.915.836, y es la segunda más utilizada de toda la red del TRAM d´Alacant; y la Línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, consiguió 1.351.649

También hay que destacar que la Línea 9 entre Benidorm y Dénia, una vez abierta en su totalidad el 28 de enero de 2025, ha conseguido crecer más de un 19 % respecto a 2024, cuando aún se encontraba en pleno proceso de obras.

Por estaciones más utilizadas está en quinta posición Benidorm, que registró 944.539 movimientos y, en décima posición, Hospital, con 470.955 usuarios.

Respecto a 2024 se ha producido un descenso del 6,5 % de usuarios, ya que en ese ejercicio se superaron los 20 millones de viajeros en toda la red.

